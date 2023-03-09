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общество

Тюменская область вошла в семерку лидеров по рождаемости

Фото Тюменская область вошла в семерку лидеров по рождаемости
Фото Тюменская область вошла в семерку лидеров по рождаемости

Freepik, authors: Ekaterina Naumenko

Согласно данным Росстат, в Тюменской области коэффициент рождаемости достиг 1,7 в 2022 году.

Росстат проанализировал статистику по рождаемости в Тюменской области в 2022 году. Согласно данным, регион вошел в топ-7 по этому показателю. Коэффициент в регионе составил 1,74, пишет МегаТюмень.

«Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода, то есть от 15 до 50 лет», – объяснили в Информационном центре местного правительства.

Лидирующую позицию в этом плане занимает Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 1,8.

Напомним, смертность в Новосибирской области превысила рождаемость в 2022 году.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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