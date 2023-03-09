Тюменская область вошла в семерку лидеров по рождаемости

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Согласно данным Росстат, в Тюменской области коэффициент рождаемости достиг 1,7 в 2022 году.
Росстат проанализировал статистику по рождаемости в Тюменской области в 2022 году. Согласно данным, регион вошел в топ-7 по этому показателю. Коэффициент в регионе составил 1,74, пишет МегаТюмень.
«Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода, то есть от 15 до 50 лет», – объяснили в Информационном центре местного правительства.
Лидирующую позицию в этом плане занимает Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 1,8.
Напомним, смертность в Новосибирской области превысила рождаемость в 2022 году.
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