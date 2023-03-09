В Новосибирске девушка осталась инвалидом после падения с самоката

Фото предоставлено героиней публикации

Молодая жительница Новосибирска получила травму головы после падения с самоката и стала инвалидом.

В Новосибирске 22-летняя местная жительница осталась инвалидом после травмирования при падении с самоката. Историю сибирячки Анастасии Устиноовой рассказало издание «АиФ-Новосибирск».

Инцидент произошёл поздно ночью 28 июля прошлого года, когда Анастасия возвращалась домой с работы. Девушки поехали на самокатах. Подруга пошла на обгон, а через несколько секунд услышала крик девушки. Оказалось, что Анастасия врезалась в ограждение и сильно ударилась головой о дерево.

Очевидцы пришли на помощь и сразу отвезли пострадавшую в больницу. Подруга сообщила матери о просшествии — на тот момент она думала, что у её дочери нет столь серьёзных повреждений.

«Когда нас пустили в реанимацию, я ничего не осознавала. Я вышла на улицу, села на лавочку и рыдала. Моя дочь — чудесная девчонка с большим сердцем, которая всегда подавала руку помощи и никого не обманула. У неё много друзей, она боец и лидер по жизни. И вот я вижу её в коме, со множеством трубок», — продолжает Елена.

Врачи диагностировали перелом основания черепа и удар в височную долю. Анастасии сделали трепанацию черепа, удалили часть осколков с правой стороны.

Период реабилитации проходил тяжёло — девушка находилась в медикаментозной коме и лишь изредка приходила в себя. За это время она похудела до 25 килограммов. Серьёзная травма головы привела к нарушениям функций мозга.

«Через час дочь уже могла не помнить, где находится. Настя могла лежать дома в собственной комнате и написать в телефоне, что хочет к нам и её нужно забрать отсюда», — говорит Елена, мать Анастасии.

Сейчас девушка с трудом может передвигаться самостоятельно, однако восстановление займёт ещё много времени. По словам матери, у девушки сохранился интеллект и она даже продолжает шутить. Родители Анастасии занимаются оформлением инвалидности и собирают средства на дальнейшее лечение — девушку ожидает очередная операция.