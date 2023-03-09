В Новосибирске фотокорреспондент провалился под лед на Обском водохранилище

Группа спасателей МАСС в ВК
ЧП произошло в акватории Новосибирского водохранилища 8 марта.
На Обском водохранилище под Новосибирском 8 марта состоялся массовый забег на 10 километров. В нем приняли участие сотни человек. На всякий случай на трассе дежурили и спасатели.
Бегуны вышли на дистанцию около 11 часов утра. И в это время 25-летняя девушка-фотокор решила сойти с общего безопасного маршрута, чтобы выбрать лучший ракурс для съемки. Она побежала по льду и провалилась в воду по пояс. Сообщение об этом появилось в группе спасателей МАСС в ВК.
Девушке повезло, что спасатели вовремя ее заметили и вытащили из полыньи. Промокшую, ее доставили к организатором мероприятия.
Других происшествий во время соревнований не было.
В связи с активным таянием снега спасатели советуют не гулять на льду водохранилища.
Напомним, ранее сообщалось, что на под лед на Обском водохранилище провалился рыбак.
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