В Новосибирске фотокорреспондент провалился под лед на Обском водохранилище

Группа спасателей МАСС в ВК

ЧП произошло в акватории Новосибирского водохранилища 8 марта.

На Обском водохранилище под Новосибирском 8 марта состоялся массовый забег на 10 километров. В нем приняли участие сотни человек. На всякий случай на трассе дежурили и спасатели.

Бегуны вышли на дистанцию около 11 часов утра. И в это время 25-летняя девушка-фотокор решила сойти с общего безопасного маршрута, чтобы выбрать лучший ракурс для съемки. Она побежала по льду и провалилась в воду по пояс. Сообщение об этом появилось в группе спасателей МАСС в ВК.

Девушке повезло, что спасатели вовремя ее заметили и вытащили из полыньи. Промокшую, ее доставили к организатором мероприятия.

Других происшествий во время соревнований не было.

В связи с активным таянием снега спасатели советуют не гулять на льду водохранилища.

Напомним, ранее сообщалось, что на под лед на Обском водохранилище провалился рыбак.