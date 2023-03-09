Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске фотокорреспондент провалился под лед на Обском водохранилище

Фото В Новосибирске фотокорреспондент провалился под лед на Обском водохранилище
Фото В Новосибирске фотокорреспондент провалился под лед на Обском водохранилище

Группа спасателей МАСС в ВК

ЧП произошло в акватории Новосибирского водохранилища 8 марта.

На Обском водохранилище под Новосибирском 8 марта состоялся массовый забег на 10 километров. В нем приняли участие сотни человек. На всякий случай на трассе дежурили и спасатели.

Бегуны вышли на дистанцию около 11 часов утра. И в это время 25-летняя девушка-фотокор решила сойти с общего безопасного маршрута, чтобы выбрать лучший ракурс для съемки. Она побежала по льду и провалилась в воду по пояс. Сообщение об этом появилось в группе спасателей МАСС в ВК.

Девушке повезло, что спасатели вовремя ее заметили и вытащили из полыньи. Промокшую, ее доставили к организатором мероприятия.

Других происшествий во время соревнований не было.

В связи с активным таянием снега спасатели советуют не гулять на льду водохранилища.

Напомним, ранее сообщалось, что на под лед на Обском водохранилище провалился рыбак.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
0

Теги

Новосибирская область
происшествия
Обское море
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10962
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
10194
В Новосибирске цыгане устроили дебош в маршрутке №91
9729
Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти» 15 апреля
9198
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
8345
Директор школы в Верх-Туле прокомментировала гибель 14-летнего ребёнка под Новосибирском
7444
До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну
6063
В Новосибирске ЗАГС проинформировал о снижении рождаемости в феврале 2023 года