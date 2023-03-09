В Новосибирске завезли Coca-Cola из Ирана и Турции

Фото: BFM-Новосибирск

В Новосибирск начали завозить Coca-Cola из Ирана и Турции.

Для покупателей из Новосибирска стала доступна Coca-Cola, произведённая в Иране и Турции. Жители города могут купить напиток в онлайн-магазинах. Товар доставят в течение суток, так как он уже есть на складах в регионе.

О возможности купить газировку сообщает BFM-Новосибирск со ссылкой на читателя Артура Кошкина. Он рассказал, что в 2022 году увидел Coca-Cola в Иране, который много лет находится под санкциями США. Теперь же иранская версия напитка появилась и в Новосибирске. По словам Артура, в Иране такой напиток продается намного дешевле.

Также на маркетплейсах появилась и турецкая Coca-Cola. Её можно заказать онлайн или купить в небольших торговых точках. Представители магазинов и торговых компаний обычно отказываются рассказывать о схемах поставки товара и только на условиях анонимности сообщают, что доступ к санкционным товарам обеспечивают многие поставщики. Дефицита в газировке нет, но есть желание заработать на ощущении дефицита по отношению к брендам, которые официально ушли из России.

«В настоящее время в Новосибирске продается Coca-Cola как минимум из 11 стран: Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Германии, Польши, Японии, Ирана, Грузии, Азербайджана, Турции, Кореи», — сообщает BFM-Новосибирск.