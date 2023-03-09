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В Новосибирске правительство приняло решение о создании лесного парка «Заельцовский бор»

Фото В Новосибирске правительство приняло решение о создании лесного парка «Заельцовский бор»
Фото В Новосибирске правительство приняло решение о создании лесного парка «Заельцовский бор»

Фото: Евгений Шестернин/ТГ

Правительство Новосибирской области одобрило создание лесного парка «Заельцовский бор»

Власти Новосибирской области приняли решение о создании лесного парка «Заельцовский бор». Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в правительстве региона.

«Как отметил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин, это решение позволит сохранить лесной массив, ограничив застройку территории. Проект подразумевает, что лесной парк будет разделён на три функциональные зоны – для каждой предусмотрен свой режим охраны. Это не отменяет решений по развитию территории, принятых до создания лесного парка», — уточнили в правительстве.

Сегодня на заседании регионального правительства подписали документы, которые предусматривают создание лесного парка на территории Новосибирска и Новосибирского района площадью 5,6 тысяч га.

Напомним, ранее сообщалось, что Заельцовский бор станет охраняемой природной территорией.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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