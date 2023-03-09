В Новосибирске три женщины отравились хлором после купания в бассейне

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После посещения бассейна жительницы Новосибирска начали жаловаться на кашель, боль в глазах и заложенность носа.

Три жительницы Новосибирска решили хорошо провести время. Они на 6 часов арендовали сауну в одном и гостиничных комплексов города, заплатив за это удовольствие более 13 000 рублей. Однако отдых не принес им ожидаемой радости. Еще при входе в сауну они почувствовали сильный запах хлора, однако не придали этому значения.

По словам женщин, вскоре они начали чихать и кашлять. А потом к этим симптомам добавилась еще и ужасная боль в глазах, поэтому дамы поспешили покинуть место отдыха.

Всю ночь подруг мучили кашель и боль, явно свидетельствующие об отравлении хлором.

Одна из них написала об этом инциденте в отзыве на «Флампе». Подруги обратились с жалобами к руководству заведения, но ответа не получили. Теперь они собираются отправиться в больницу, чтобы подтвердить факт причинение вреда здоровью.

По мнению медиков, первыми симптомами отравления хлором являются жжение, покраснение и отек век, слизистой оболочки ротовой полости и дыхательных путей, а затем появляются кашель, одышка, посинение, отек легких.

В качестве первой помощи при отравлении хлором врачи советуют выпить 2% раствор пищевой соды и промыть им глаза и нос.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске следователи СКР проводят проверку из-за отравления 6 детей в бассейне.