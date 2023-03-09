В Новосибирске цыганка распылила перцовый баллончик в маршрутке № 91

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Цыгане устроили драку в новосибирской маршрутке № 91.

Во вторник, 7 марта, в маршрутке №91 в Новосибирске несколько человек цыганской внешности сначала попытались обворовать пассажирку, а затем распылили внутрь салона содержимое перцового баллончика. Об этом сообщают в газете «Родные берега».

На остановке Речной вокзал в маршрутку зашли несколько человек. Часть из них уселась на задние места, часть поехала стоя. По пути в Академгородок люди цыганской внешности громко переговаривались. По словам очевидца, одна из пассажирок заметила, что другой пассажирке пытаются залезть в карман, и закричала. После этого 6-7 человек начали материться на неё пытаться избить пассажиров, которые пробовали вмешаться.

На угрозу вызвать полицию одна из пассажирок ответила, что её всё равно.

Водитель на происходящее в салоне не реагировал. Когда пассажиры обратились к нему и настояли на том, что нужно выгнать из салона скандальную группу, он остановил маршрутку и молча открыл дверь. На выходе одна из женщин-дебоширок распылила внутрь салона содержимое перцового баллончика.

«В салоне оставалось более 10 пассажиров, все начали кашлять, но водитель продолжил движение до конечной. По телефону, указанном в салоне как контакт компании-перевозчика ООО «Диамант-1», пообещали разобраться в ситуации, но уже после праздника 8 Марта, так как, по словам представителя организации, до вечера водитель работает, и отвлекать его нельзя», — сообщили «Родные берега».