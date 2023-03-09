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В Новосибирске задержали мужчину с пистолетом в руках

Фото В Новосибирске задержали мужчину с пистолетом в руках
Фото В Новосибирске задержали мужчину с пистолетом в руках

Фото Сиб.фм

В Новосибирске сотрудники МВД задержали мужчину с пистолетом.

В конце февраля в Новосибирске был задержал мужчина с пистолетом в руках. Полицейские прибыли после сообщения от жителей дома №34/2 по проспекту Дзержинского.

Ночью 25 февраля местные жители увидели у подъезда мужчину с оружием и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Перед вызовом полиции мужчина стоял у подъезда после конфликта с мужем своей родственницы, и пинал автомобиль. Как сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, у него при задержании действительно нашли оружие.

Это был пневматический пистолет без баллона и пуль. В МВД объяснили, что в таком виде нет необходимости изымать оружие у гражданина. Пневматика не требует постановки на учёт, а своими действиями мужчина никому не угрожал.

С задержанным провели профилактическую беседу и отпустили из отделения.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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