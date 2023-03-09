В Новосибирске движение грузовых автомобилей ограничили до 21 мая

Денис Винокуров

Больше месяца фуры в Новосибирске смогут ездить только по 10 улицам.

В Новосибирске в первую декаду апреля начнет действовать запрет на проезд большегрузов по дорогам города. Ограничения коснутся автомобилей с нагрузкой на ось более 6 тонн. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска. Запрет будет действовать с 10 апреля по 21 мая 2023 года.

При этом спецтехника и автомобили, перевозящие технологические грузы, смогут проезжать через город с нагрузкой на ось не более 7 тонн.

Исключения составят несколько городских улиц, по которым движение большегрузных фур все же будет разрешено. Это ул. Хилокская, ул. Петухова, Советское шоссе, ул. Мира, ул. Ватутина, Бугринский мост, ул. Большевистская, Бердское шоссе, Старое шоссе.

Плюс в этот же период будут введены ограничения на движение большегрузов по дорогам регионального и межмуниципального значения.

Так, без специального разрешения по части автодороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар» будет запрещено движение фур с нагрузкой более 5 тонн. Не попадут под запрет только машины, перевозящие продукты, лекарства и другие социально-значимые грузы.

Напомним, ранее сообщалось, что ограничение движения на площади Будагова в Новосибирске привело к пробкам.