Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирской области 5-летний ребенок отравился алкоголем

Фото В Новосибирской области 5-летний ребенок отравился алкоголем
Фото В Новосибирской области 5-летний ребенок отравился алкоголем

Фото Сиб.фм

В Новосибирской области пятилетнего мальчика госпитализировали в состоянии сильного истощения и, предположительно, интоксикации алкоголем.

В селе Чулым Новосибирской области 5-летний ребенок попал в больницу с истощением и, возможно, алкогольной интоксикацией. Об этом 9 марта сообщает Mash Siberia.

По данным издания, мальчик и его младшая сестра растут в неблагополучной семье. Родители регулярно злоупотребляют спиртным.

Соцработники периодически проверяют условия жизни детей, фиксируя антисанитарию.

Соседи стараются помогать детям вещами и продуктами, но, по слухам, мешки с одеждой родители-алкоголики использовали в качестве дров.

Родственники гор-родителей добиваются изъятия детей из семьи. Но недавно малышей снова вернули в семью — пара предоставила справку о кодировке.

На новогодние праздники бабушка мальчика отдала детей матери, а спустя некоторое время мальчик потерял сознание. Врачи выявили у него сильное истощение и, предположительно, отравление алкоголем. Ребенок поправляется, но все еще находится в больнице. Родители за 3 месяца ни разу не навестили детей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10883
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
10046
В Новосибирске цыгане устроили дебош в маршрутке №91
9604
Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти» 15 апреля
9115
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
8298
Директор школы в Верх-Туле прокомментировала гибель 14-летнего ребёнка под Новосибирском
7384
До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну
6028
В Новосибирске ЗАГС проинформировал о снижении рождаемости в феврале 2023 года