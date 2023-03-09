В Новосибирской области 5-летний ребенок отравился алкоголем

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В Новосибирской области пятилетнего мальчика госпитализировали в состоянии сильного истощения и, предположительно, интоксикации алкоголем.

В селе Чулым Новосибирской области 5-летний ребенок попал в больницу с истощением и, возможно, алкогольной интоксикацией. Об этом 9 марта сообщает Mash Siberia.

По данным издания, мальчик и его младшая сестра растут в неблагополучной семье. Родители регулярно злоупотребляют спиртным.

Соцработники периодически проверяют условия жизни детей, фиксируя антисанитарию.

Соседи стараются помогать детям вещами и продуктами, но, по слухам, мешки с одеждой родители-алкоголики использовали в качестве дров.

Родственники гор-родителей добиваются изъятия детей из семьи. Но недавно малышей снова вернули в семью — пара предоставила справку о кодировке.

На новогодние праздники бабушка мальчика отдала детей матери, а спустя некоторое время мальчик потерял сознание. Врачи выявили у него сильное истощение и, предположительно, отравление алкоголем. Ребенок поправляется, но все еще находится в больнице. Родители за 3 месяца ни разу не навестили детей.