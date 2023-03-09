В Новосибирской области 5-летний ребёнок впал в кому с истощением

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

Под Новосибирском истощенный мальчик придя в сознание попросил у врачей еды.

В городе Чулым под Новосибирском пятилетний ребенок от истощения потерял сознание и попал в реанимацию. Когда он пришёл в сознание, сразу же попросил еды. Об этом Сиб.фм рассказала двоюродная бабушка детей Светлана Ш.

По словам женщины, мать ребенка уже 8 лет интенсивно употребляет алкоголь со своим собутыльником и не уделяет время и деньги на воспитание детей.

За счет пособий племянница Светланы, Евгения, получает в месяц 50 тысяч рублей, но тратит эти деньги на себя. Дети при этом живут в антисанитарных условиях, едят из железной кастрюли, а вместо туалета у них ведро. Воспитанию детей Евгения не уделяет время. Так, пятилетний мальчик не умеет читать и плохо разговаривает. Как рассказала Светлана Ш., социальные службы регулярно приходят, но каждый раз мать ребенка убеждает их, что исправится.

В конце февраля 2023 года пятилетний мальчик оказался в гостях у бабушки по материнской линии, которая также злоупотребляет алкоголем. Оставшись без присмотра, он что-то выпил, и после этого ему стало плохо: пришлось вызывать скорую.

Врачи сказали, что у ребенка истощение. Когда мальчик начал приходить в себя, то первым делом попросил еды. Обоих детей направили в реабилитационный центр. Там они проведут следующие 2 месяца. Ранее, в августе 2022 года, их также забирали, но вернули родителям, когда те закодировались.

По всей видимости, кодирование оказалось ненастоящим. Светлана рассказала, что её родственники поехали на процедуру пьяными, и их отпустили, назначив другой препарат и выдав справку. Бабушка детей боится, что и сейчас их вернут в антисанитарные условия, в которых родителям от своих детей нужны только пособия, чтобы снова выпивать.

9 марта следователи Новосибирской области начали проверку информации об отравлении ребенка алкоголем. Следственный комитет намерен выявить халатность органов опеки.