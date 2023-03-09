В Новосибирской области банк банкротит пивоварню из-за долга более 52 млн рублей

Pixabay.com

В Новосибирске требуют признать несостоятельной пивоварню «Вега».

Один из крупных российских банков обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о признании банкротом ООО «Пивоварня Вега». Информация об этом размещена в картотеке суда.

Предприятие задолжало банку 52,2 млн. рублей. По данным из открытых источников, директором пивоварни является Антон Урюмцев, а учредителем – Виктор Шориков. Два года назад компания заключила с банком два договора о залоге имущества и оборудования.

Одновременно аналогичные исковые требования банк предъявил к предпринимателям Екатерине Урусовой, Виктору Шорикову, Константину Кудрявцеву и Наталье Токарь. Дата заседания суда ни по одному из дел пока не назначена.



Напомним, ранее сообщалось, что в Арбитражный суд Новосибирской области подан иск на банкротство перевозчика мусора «Экотранс-Н» из-за долга.