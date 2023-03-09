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В Новосибирской области восстановлено электроснабжение после отключения 8 марта

Фото В Новосибирской области восстановлено электроснабжение после отключения 8 марта
Фото В Новосибирской области восстановлено электроснабжение после отключения 8 марта

Pixabay.com

В Новосибирской области из-за шторма удалось восстановить электроснабжение только к вечеру 8 марта.

8 марта в жители несколько районов Новосибирской области остались без электричества из-за непогоды. Сильный штормовой ветер повредил линии электропередач.

В АО «Региональные электрические сети» пояснили, что массовые аварийные отключения в распределительных электросетях вызваны посторонними предметами, которые порывы ветра бросали на провода. Это приводило к обрывам, схлестам, коротким замыканиями и повреждениям оборудования.

В итоге обесточенными оказались Первомайский и Ленинский районы, а также и несколько поселков поселков Новосибирского, Карасукского, Чулымского, Черепановского районов региона, г. Обь и часть Новосибирска, Левый берег. Без света в праздничный день сидели 14 000 семей.

По данным Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУМЧС, частично электроснабжение было восстановлено уже к часу дня, а полностью устранить проблему удалось только к 21.50 по местному времени. В ликвидации последствий принимали участие 16 бригад филиалов АО «РЭС», 40 человек и 20 единиц техники.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске майнеры украли электричество на 4 млн. рублей.

 

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аварийные отключения
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