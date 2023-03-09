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общество

Житель Новосибирска справил нужду на прохожих из окна

Фото Житель Новосибирска справил нужду на прохожих из окна
Фото Житель Новосибирска справил нужду на прохожих из окна

Фото: АСТ-54

В Новосибирске мужчина помочился из окна квартиры.

Житель дома №90 на улице Ольги Жилиной справил малую нужду на прохожих. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

На кадрах видно, как мужчина в зелёной кофте и джинсах высунулся из окна пятиэтажки и сидел с расстёгнутой ширинкой. По словам очевидцев, человек вёл себя неадекватно.

Под окнами в этот момент проходили люди, пишет автор видео.

Ранее жительница Новосибирска рассказала Сиб.фм о возмутительной ситуации, произошедшей в её доме: курьер службы доставки Delivery Club справил нужду в лифте — инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Напомним, ранее «Ветераны России» высказались о справившем нужду на стенд ветеране.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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