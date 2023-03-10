«13 - счастливое число»: в Новосибирске водитель легендарного трамвая рассказал, куда пропали зацеперы и чем опасны автомобилисты

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В Новосибирске водитель трамвая №13 Евгений Шелохвостов рассказал о легендарном маршруте.

Водитель трамвая №13 Евгений Шелохвостов работает на одном маршруте уже 30 лет. За все эти годы он ни разу не попадал в ДТП. Цифру «13» не связывает с неудачей, наоборот, считает её счастливой. Даже несмотря на то, что 13-й трамвай часто попадает в сводки происшествий.

«Для меня 13 – счастливое число», — говорит он.

По словам Шелохвостова, в большинстве ДТП виноваты водители автомобилей, которые зачастую не смотрят на трамвай.

«В основном они бьются на трамвайных путях», — рассказывает водитель трамвая.

Такие аварии всегда нарушают график движения общественного транспорта, поскольку ГИБДД приходится ждать по несколько часов.

Кроме невнимательных автомобилистов, водители трамваев часто сталкиваются с детьми, которые ради забавы кидают снежки или кладут на рельсы посторонние предметы.

«Летом болты подбрасывали в саду Мичуринцев», — вспоминает Шелохвостов. Из-за такого баловства вагон может сойти с рельс.

А вот эпоха «зацеперов» ушла, говорит Евгений. Все из-за того, что у старых трамваев сзади была длинная сцепка, на которую садились подростки. В прошлом осталась и «толкучка» в салоне, так как трамваи стали ходить чаще, — каждые 4 минуты.

«Чтобы битком забито было – редко бывает», — говорит Евгений Шелохвостов.

Евгений работает только в часы пик – утром, с 5:50 до 11:08. За это время он делает 3 круга. После четырёхчасового перерыва снова выходит на маршрут.

Самое сложное – работать после обильного снегопада, так как снег не успевают убрать с путей. Снежные массы липнут на электрику, которая находится под вагоном. Это может привести к неисправности транспорта.



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