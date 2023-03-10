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общество

25 семей из Херсонской области получили госвыплаты на покупку жилья в Новосибирской области

Фото 25 семей из Херсонской области получили госвыплаты на покупку жилья в Новосибирской области
Фото 25 семей из Херсонской области получили госвыплаты на покупку жилья в Новосибирской области

Фото: Freepik.com

Первые сертификаты на покупку жилья в Новосибирской области херсонцы начали получать в середине февраля.

После того, как первые 8 семей из Херсона и Херсонской области получили сертификаты на покупку жилья в Новосибирской области, в марте такие выплаты получили еще 17 домохозяйств.

В министерство строительства Новосибирской области с заявлениями о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья обратились 42 человека, 25 из них уже получили сертификаты. Более того, две семьи уже приобрели себе жилье, средства перечислены по заключенным договорам купли-продажи 7 марта 2023 года.

Сертификат позволит купить жилье на первичном или вторичном рынке в любом населенном пункте Новосибирской области.

«Срок действия сертификата не ограничен. Сегодня своим правом могут воспользоваться уже 25 семей, на данные цели в Новосибирскую область поступили средства для приобретения жилья – 83,1 млн рублей», — объяснил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Чтобы получить выплату, переселенцам необходимо представить в министерство строительства договоры купли-продажи и выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на приобретенное жилье. После этого средства по сертификату будут перечислены в течение пяти рабочих дней на счет продавца, с которым гражданин заключил договор купли-продажи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что находящиеся в Новосибирске беженцы из Херсона получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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