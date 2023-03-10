Андрей Шимкив наградил тружеников Сузунского района

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Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручил награды достойным труженикам Сузунского района.

Андрей Шимкив поучаствовал в собрании представителей трудовых коллективов и общественности Сузунского района. Их достижения представили на выставке в Доме культуры имени заслуженного артиста РСФСР Александра Заволокина. Сельскохозяйственные организации, школы, некоммерческие структуры и коммерческие предприятия показывали свою продукцию и рассказывали о текущей деятельности и перспективах.

Исполняющий обязанности главы Сузунского района Вячеслав Горшков отметил, что валовый продукт в районе за 2022 год вырос более чем на 20% и составил около 14 млрд рублей. Этот показатель превышает средние темпы по России. Общий объём финансирования национальных проектов в 2022 году был в два раза больше, чем в 2021 году — он достиг 266 млн рублей. Объём строительно-монтажных работ во всех отраслях экономики и социальной сферы вырос в два раза и составил более 3 млрд рублей. Прирост промышленного производства за прошлый год составил более 5%, розничного товарооборота — 36,3%.

В Сузунском районе полностью или частично выполнен 61 наказ избирателей депутатам Законодательного собрания Новосибирской области, в том числе в 2022 году — 29. Наиболее важные и финансово ёмкие наказы — это строительство школы в селе Шайдурово, строительство и ремонт корпусов Сузунской ЦРБ, оснащение больницы современным оборудованием, сооружение ФАПов в сёлах, реконструкция стадиона спортивно-оздоровительного центра, ремонт автодорог. Жители района уже на практике смогли оценить результаты, достигнутые органами власти в этом направлении.

Судьбоносными для сузунцев стали принятые решения о газификации территории. В рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» по развитию газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы планируется построить межпосёлковые газопроводы от газораспределительной станции Черепаново по Черепановскому району до села Шипуново и рабочего поселка Сузун, и от газораспределительной станции Электродного завода через села Искитимского района, по северной части Сузунского района до села Бедрино. Проектно-изыскательные работы планируется завершить уже в 2023 году, а в период с сентября 2023 по 2025 год выполнить строительно-монтажные работы на внутрипосёлковые сети, в том числе подключение потребителей.

Андрей Шимкив поблагодарил тружеников Сузунского района:

«Сузун развивается огромными темпами. Прозвучала цифра — бюджетные инвестиции два миллиарда шестьсот миллионов с копейками — это ровно в два раза больше, чем в 2021 году. У нас по Сузунскому району 151 наказ избирателей. Полностью или частично выполнен 61 наказ, в том числе в 2022 году — 29. Но главным наказом я считаю газификацию. Сегодня главы поселений здесь и подтвердят, что идёт проектирование, идет отвод земельных участков. И самое главное: мы решили вести две ветки газопровода из Черепаново и из Искитима. Благодаря этому мы сможем обеспечить газом практически весь Сузунский район. Думаю, что мы можем гордиться новым корпусом больницы. Это современнейшее здание с отделкой, оборудованием, которое есть в городских больницах, аппаратом компьютерной томографии и вы просто обязаны довести до ума поликлинику. Надеюсь, что мы в скором времени начнем возведение пристройки ко второй школе».

Медаль Законодательного собрания Новосибирской области «Общественное признание» Андрей Шимкив вручил директору «Сибирского дома Тельнов» Леониду Курлыкину и руководителю Ключиковской школы Анне Солдатовой. Почётными грамотами и благодарностями регионального парламента за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм награждены работники здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, физкультуры и спорта, предприятий аграрного сектора и перерабатывающей промышленности, ветераны труда.