Чек-лист: как найти выгодный объект для инвестиции в коммерческую недвижимость Новосибирска

Фото: «Расцветай». На территории «Расцветай на Красном» будет создана собственная инфраструктура. На первых этажах жилых домов располагаются коммерческие помещения площадью от т 20 до 200 м2, которые спроектированы с учетом требований современного стрит-р

Покупку коммерческой недвижимости в удачной локации Новосибирска эксперты называют выгодной инвестицией.

По данным аналитиков консалтинговой компании NF Group, объем вложений в коммерческую недвижимость России в 2022 году стал рекордным за всю историю наблюдений и составил 487,2 млрд рублей.

Аналитики направления коммерческой недвижимости «Авито Недвижимости» отмечают, что наибольшая доля спроса в каждой категории приходится на помещения свободного назначения: их рассматривают 43% потенциальных покупателей и 29% арендаторов.

Бурный рост интернет-шоппинга и развитие формата магазинов «у дома» поспособствовали перераспределению спроса в категории торговых объектов — от крупных торговых центров к компактным точкам вблизи жилых комплексов.

Критерии выбора помещений

С точки зрения инвестиционной привлекательности востребованы коммерческие помещения на крупных магистралях, по линии метро, с удобными транспортными развязками, хорошим пешеходным трафиком, витринным остеклением, отдельными входами и возможностью разгрузки.

— Приобретение коммерческого помещения в новом комплексе — гарантия платежеспособного спроса, — рассказывают в ГК «Расцветай». — Люди, которые приобрели квартиру у застройщика, имеют достаточный уровень дохода на приобретение качественных товаров и услуг, они привыкли экономить свое время и готовы платить за собственный комфорт.

ГК «Расцветай» проектирует жилые комплексы с внутренней полноценной инфраструктурой. Кофейни, зоны ритейла, парикмахерские, салоны красоты, пункты выдачи интернет-заказов, различные сервисы размещаются на первых этажах, формируя в ЖК свою комфортную среду. Благодаря чему создается полноценная экосистема сервиса, позволяющая жителям получать все необходимые услуги на месте, не затрачивая лишние силы и время.

Помещения в «Сакура-парк» расположены рядом с метро, с комфортным выездом на Ипподромскую, имеют парковочные места.

В списке предложений девелопера есть выбор помещений в хороших локациях правого и левого берега под любые бизнесы. В «Расцветай на Красном» в пяти минутах от метро «Заельцовская», мультиформатном проекте Time Park Apartments, расположенным на Красном проспекте, в жилом комплексе «Сакура Парк», где предусмотрен комфортный выезд на Ипподромскую магистраль, в самом центре Новосибирска — «Расцветай на Ядринцевской», в «Расцветай на Авиастроителей» — в Дзержинском районе. На левом берегу в «Расцветай на Маркса» — рядом с метро «Студенческая» и «Расцветай на Зорге» — в проекте комплексного освоения территории в Кировском районе.

Коммерция в квартале на «Кедровой» имеет несколько преимуществ. Площадь проекта более 28 га — это обособленный участок для комплексной застройки, рассчитанной на 10 очередей. Дополнительную инфраструктуру внутри объекта создадут сервисные помещения, расположенные на первых этажах. Высокий пешеходный трафик жителей квартала обеспечит высокую инвестиционную привлекательность коммерции квартала на «Кедровой».

Площадь коммерческих помещений, расположенных на первых этажах жилых комплексов ГК «Расцветай», начинается от 46 кв. м, минимальная цена — от 6,2 млн рублей. Основные особенности лотов: высокий пешеходный трафик, а также соблюдение требований современного стрит-ритейла — высокие потолки, витражное остекление, видовые витрины, свободные планировки с возможностью зонирования, безбарьерный вход на уровне тротуара. Покупателям доступны ипотечные программы от 10,9% годовых.

Застройщики: ООО СЗ «Темпо», ООО «СЗ «Лаванда», ООО СЗ «Астра», ООО СЗ «Янтарь», ООО СЗ «Антей». ООО СЗ «Расцветай на Красном». Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф

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