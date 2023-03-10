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Чёрного лесоруба из Новосибирской области приговорили за 54 берёзы

Фото Чёрного лесоруба из Новосибирской области приговорили за 54 берёзы
Фото Чёрного лесоруба из Новосибирской области приговорили за 54 берёзы

Фото Сиб.фм

В Купинском районном суде Новосибирской области приговор выслушал чёрный лесоруб-мигрант: Мухарбек Оздоев признан в уничтожении лесного фонда РФ на сумму почти в 900 тысяч рублей.

На территории Купинского лесничества Мухарбек Оздоев начал незаконно работать в мае 2021 года. Поймали чёрного лесоруба в июле 2021 года. За это время мигрант успел срубить 54 берёзы стоимостью 882 483 рубля.

«Причинив тем самым Лесному фонду Российской Федерации ущерб в особо крупном размере. Действия Оздоева М.М. судом квалифицированы по части 3 статьи 260 УК РФ, как незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»,

- говорится в сообщении Купинского районного суда.

Приговор Мухарбек Оздоев выслушал 30 сентября прошлого года. Однако его адвокат подал апелляционную жалобу, считая, что даже условный срок – чрезмерно суровое наказание. Этой весной его доводы рассмотрели вновь.

«Приговор Купинского районного суда Новосибирской области вступил в законную силу. В соответствии с ним осуждённому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, согласно приговору суда, с осуждённого в пользу Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, взыскано 882 483 рубля», — добавили в судебной инстанции.

Напомним, самую масштабную группу чёрных лесорубов в Новосибирской области заключили под стражу в марте прошлого года – тогда ущерб оценивался в 22 миллиона рублей.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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