Чёрного лесоруба из Новосибирской области приговорили за 54 берёзы

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В Купинском районном суде Новосибирской области приговор выслушал чёрный лесоруб-мигрант: Мухарбек Оздоев признан в уничтожении лесного фонда РФ на сумму почти в 900 тысяч рублей.

На территории Купинского лесничества Мухарбек Оздоев начал незаконно работать в мае 2021 года. Поймали чёрного лесоруба в июле 2021 года. За это время мигрант успел срубить 54 берёзы стоимостью 882 483 рубля.

«Причинив тем самым Лесному фонду Российской Федерации ущерб в особо крупном размере. Действия Оздоева М.М. судом квалифицированы по части 3 статьи 260 УК РФ, как незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»,

- говорится в сообщении Купинского районного суда.

Приговор Мухарбек Оздоев выслушал 30 сентября прошлого года. Однако его адвокат подал апелляционную жалобу, считая, что даже условный срок – чрезмерно суровое наказание. Этой весной его доводы рассмотрели вновь.

«Приговор Купинского районного суда Новосибирской области вступил в законную силу. В соответствии с ним осуждённому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, согласно приговору суда, с осуждённого в пользу Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, взыскано 882 483 рубля», — добавили в судебной инстанции.

Напомним, самую масштабную группу чёрных лесорубов в Новосибирской области заключили под стражу в марте прошлого года – тогда ущерб оценивался в 22 миллиона рублей.