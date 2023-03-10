До 2025 года в Новосибирской области построят хирургический комплекс за 0,7 миллиарда рублей

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В Каргате под Новосибирском построят хирургический комплекс за 738 миллионов рублей.

На базе районной больницы Каргата построят хирургический корпус на 67 коек. Стоимость проекта Минстрой Новосибирской области оценил в 738,8 миллиона рублей. Конкурс по поиску исполнителя заказа опубликовали на сайте госзакупок.

По проекту, площадь здания составит 10,5 тысяч квадратных метров. К 30 сентября подрядчику нужно будет подготовить документацию по проекту, а к 1 декабрю 2025 года сдать готовый к работе корпус.

Другую новую больницу построят в Новосибирске, на улице Немировича-Данченко. Площадь детской клинической больницы составит около 48 тысяч кв. метров. Из регионального бюджета на его реализацию будет направлено 65 млн рублей. Новый корпус станет частью областной больницы и будет соединен с корпусом №4. Работа стационара будет вестись в круглосуточном режиме, поликлиники — пять дней в неделю.