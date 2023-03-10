Экс- губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский возглавил совет директоров «Экспоцентра»

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Виктор Толоконский будет курировать выставку «МашЭкспо Сибирь», которая пройдет в «Экспоцентре» в конце марта.

Председателем совета директоров «Экспоцентра» в Новосибирске стал бывший глава региона и экс-полномочный представитель Президента РФ Виктор Толоконский. Информация об этом появилась на сайте Infopro54. Он приступил к исполнению своих новых обязанностей 6 марта, однако информации об этом на официальном сайте «Экспоцентра» до сих пор нет.

Ближайшей задачей политика станет проведение выставки «МашЭкспо Сибирь», которая состоится в новосибирском «Экспоцентре» уже в марте. В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы импортозамещения и технологической независимости отечественных производителей.

Стоит отметить, что Виктор Толоконский имеет богатый управленческий опыт. В свое время он был мэром Новосибирска, губернатором Новосибирской области, полномочным представителем Президента РФ в Сибирском федеральном округе и губернатором Красноярского края.

Правительство Новосибирской области Толоконский возглавлял на протяжении 10 лет, с 2000 по 2010 год, поэтому ему отлично знакомы преимущества и проблемы региона.

Так, в прошлом году в одном из интервью политик заявил, что Новосибирску не хватает внимания городских и региональных властей к стратегии развития города, ведь сегодня у него очень много столичных функций и инфраструктурных обязанностей.

Толоконский считает, что Новосибирску не хватает возможностей и полномочий для того, чтобы демонстрировать полноценную столичность. Санкционное давление, по его мнению, требует иного подхода к роли города, ведь Новосибирск не просто столица Сибири, а столица России в ее азиатской части, которая должна открыть пути на Восток и с экономической, и с социальной точки зрения.

Напомним, ранее Виктор Толоконский назвал вульгарными слова Лебедева о Новосибирске.