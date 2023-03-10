Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Экс- губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский возглавил совет директоров «Экспоцентра»

Фото Экс- губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский возглавил совет директоров «Экспоцентра»
Фото Экс- губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский возглавил совет директоров «Экспоцентра»

Kremlin.ru

Виктор Толоконский будет курировать выставку «МашЭкспо Сибирь», которая пройдет в «Экспоцентре» в конце марта.

Председателем совета директоров «Экспоцентра» в Новосибирске стал бывший глава региона и экс-полномочный представитель Президента РФ Виктор Толоконский. Информация об этом появилась на сайте Infopro54. Он приступил к исполнению своих новых обязанностей 6 марта, однако информации об этом на официальном сайте «Экспоцентра» до сих пор нет.

Ближайшей задачей политика станет проведение выставки «МашЭкспо Сибирь», которая состоится в новосибирском «Экспоцентре» уже в марте. В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы импортозамещения и технологической независимости отечественных производителей.

Стоит отметить, что Виктор Толоконский имеет богатый управленческий опыт. В свое время он был мэром Новосибирска, губернатором Новосибирской области, полномочным представителем Президента РФ в Сибирском федеральном округе и губернатором Красноярского края.

Правительство Новосибирской области Толоконский возглавлял на протяжении 10 лет, с 2000 по 2010 год, поэтому ему отлично знакомы преимущества и проблемы региона.

Так, в прошлом году в одном из интервью политик заявил, что Новосибирску не хватает внимания городских и региональных властей к стратегии развития города, ведь сегодня у него очень много столичных функций и инфраструктурных обязанностей.

Толоконский считает, что Новосибирску не хватает возможностей и полномочий для того, чтобы демонстрировать полноценную столичность. Санкционное давление, по его мнению, требует иного подхода к роли города, ведь Новосибирск не просто столица Сибири, а столица России в ее азиатской части, которая должна открыть пути на Восток и с экономической, и с социальной точки зрения.

Напомним, ранее Виктор Толоконский назвал вульгарными слова Лебедева о Новосибирске.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
0

Теги

Новосибирская область
Новосибирск Экспоцентр
Толоконский Виктор
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10575
В Новосибирске цыгане устроили дебош в маршрутке №91
10205
Такое нельзя пропустить: Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» 15 апреля в Новосибирске
9538
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
8626
Директор школы в Верх-Туле прокомментировала гибель 14-летнего ребёнка под Новосибирском
7614
До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну
6566
В Новосибирске продавцы тюльпанов раскрыли реальные заработки на 8 Марта
6058
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО