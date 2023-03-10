Гендиректор «СпецТрансСтрой» объяснил перенос срока сдачи станции метро «Спортивная»

Фото: ООО «СпецТрансСтрой»

Руководитель компании-застройщика станции метро «Спортивная» в Новосибирске рассказал о причинах изменения сроков сдачи объекта.

Политическая обстановка и уход производителей оборудования на фоне санкций стали основными причинами переноса сроков сдачи станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Об этом в разговоре с изданием «BFM-Новосибирск» сообщил гендиректор компании ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов. Для продолжения работ по возведению станции пришлось глобально переработать некоторые пункты проекта. Среди них системы электрики, вентиляции, управления движения поездами, безопасности. Кроме того, пришлось искать новые турникеты, рамки, пожарную охранную систему, видеонаблюдение.

«Под эти замены приходилось практически полностью перерабатывать проекты, сметную документацию, пересогласовывать ее с заказчиком и направлять в производство работ. И порой, чтобы устранить замечания и совместить системы, согласования занимали не одну неделю. По факту сейчас мы имеем высокую степень технической готовности станции, остаются только мелкие технические и косметические доделки, но они самые затратные по времени», — объяснил Сергей Арапов.

Строительство «Спортивной» начали в 2019 году. Работы идут в четыре этапа, на каждый из которых заключён муниципальный контракт. Первые три этапа — строительные работы – выполнены в срок. С декабря 2021 года идет четвертый, включающий обустройство новой станции, пусконаладку и т.д – он самый сложный, подчеркивает подрядчик.

Также союз «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» пришёл к выводу, что ни одно лицо не имело возможности закончить работы в срок в связи с обстоятельствами. Часть проектной документации, которую приняли ещё пять лет назад, тоже изменили в соответствии с современными требованиями. Эти изменения должны были пройти экспертизу в силу прямого указания закона, напомнил Арапов.

«Это не было сделано. Помимо того было увеличение стоимости объекта: Минтранс и Заксобрание подтвердили, выделили деньги. Но экспертизы достоверности сметной стоимости тоже не было. Заказчик должен был пойти в экспертизу, но не сделал этого. Что мы получаем в итоге? На объект выходит Ростехнадзор с проверкой, потом выходит прокуратура. Естественно, они указывают на эти нарушения. Но крайним, почему-то остается генподрядчик, то есть мы. Прокуратура идет в суд, подает иск. Мы подаем все справки, которые показывают, что стало причиной нарушений, заключение Новосибирской городской торгово-промышленной палаты. Но суд принимает решение оштрафовать меня, как руководителя компании, в связи с неисполнением сроков контракта и неосвоением денежных средств. Фактически же получается, что практически весь объем работ на «Спортивной» выполнен, но мы не можем эту работу предъявить, потому что у нас нет документации», — объяснил гендиректор.

В мэрии Новосибирска на запрос издания ответили, что в федеральном автономном учреждении «Главное управление государственной экспертизы» в Москве проходят экспертную оценку три раздела проекта, по окончании работ по корректировке проектно-сметной документации будет решаться вопрос о направлении для прохождения экспертизы оставшихся разделов проекта.

Кроме того, некоторые эксперты допустили, что «Спортивная» повторяет судьбу станции «Золотая Нива». Из-за несоблюдения процедур работы не завершили в срок, однако торжественно открыли. В результате станцию пришлось закрыть для завершения всех работ.

По данным издания, Мировой судья 2-го судебного участка Кировского судебного района вынес решение о наложении административного штрафа на генерального директора компании за неисполнение сроков контракта в объеме 13,5 млн рублей. Размер штрафа определен исходя из суммы не исполненных обязательств. «СпецТрансСтрой» будет обжаловать постановление.