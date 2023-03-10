Губернатор Андрей Травников дал старт мероприятий «Года педагога и наставника» в Новосибирской области

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Открытый урок «Учить. Вдохновлять. Просвещать», посвященный старту «Года педагога и наставника», которым президентом РФ объявлен 2023 год, прошел в Новосибирской области. В мероприятии принял участие губернатор Андрей Травников — глава региона дал официальный старт более чем 500 мероприятиям года в регионе — часть из них уже начались, многие будут проводиться в течение всего года.

Андрей Травников поблагодарил всех педагогов, организаторов педагогической деятельности и наставников: «Прошлый год оказался переломным в нашем сознании — мы оказались сплоченными, в очередной раз, и в том, что мы умеем отстаивать свою позицию, свое право — в большой степени заслуга многих поколений учителей и педагогов».

Он также отметил, что мероприятия «Года педагога и наставника» уже идут. «Открываем „Год“ по-деловому, содержательно, и мероприятия должны быть направлены на популяризацию профессии и поддержку учителей — на это должны быть направлены государственные, региональные программы. Тематический год — это, в том числе, повод найти ответы на те вопросы, которые возникли в предыдущие годы, — это и кадровые вопросы, и решение вопросов целевой подготовки, обеспечения педагогов жильем и других», — подчеркнул Андрей Травников, приветствуя участников открытого урока.

По словам главы региона, одна из важнейших задач на этот год — укрепить статус педагога. Хорошим результатом этих мероприятий станет повышение уважения по отношению к учителю.

Из открытого урока «Учить. Вдохновлять. Просвещать» получилось нестандартное интерактивное мероприятие, олицетворяющее многогранность педагогической профессии. Представители правительства на уроке прошли викторину, на которой ответили на вопросы школьной программы и педагогики.

Открытие «Года педагога и наставника», который проводится в год 200-летия выдающегося российского педагога Константина Ушинского, в регионе было ознаменовано созданием новой традиции — передачей визитки одного из почетных гостей как символа открытости. Свою визитную карточку заместитель губернатора — доктор педагогических наук Сергей Нелюбов передал учителю года 2022 — Любови Мосоловой. Символический жест передачи визитной карточки означает обещание передающего быть наставником в течении текущего года, то есть отвечать на любые вопросы, давать советы, поддерживать и направлять.