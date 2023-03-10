Губернатор: цифровизация социальных услуг сэкономила новосибирцам 28 лет жизни

«Сфера социальной защиты должна стать приоритетной при проведении цифровизации. Это важнейшая тема и приоритет для работы как минимум двух министерств, в том числе, министерства цифрового развития», — отметил Андрей Травников.

Он также добавил, что это удобно для жителей разных категорий. В прошлом году через «Госуслуги» с сфере соцзащиты было сделано 248 тысяч запросов. В сумме за прошлый год было сэкономлено для жителей региона 28 лет жизни. По словам главы региона, цифровые сервисы помогают власти самой находить людей для предоставления ему необходимых услуг.

«Сертификаты – это универсальный инструмент, который позволяет решать и застарелые проблемы, выполнять традиционные обязательства государства. Нужно двигаться дальше — следующая категория, это сертификаты на улучшение жилищных условий для многодетных семей. И этот инструмент нужно смело поддерживать и развивать», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, была запущена программа реабилитации для участников специальной военной операции. По мнению Андрея Травникова, один из важных элементов успеха этой программы — наличие достаточных мощностей и выбор тех организаций, которые могут предложить эти услуги.

«Мы присоединились к пилотному проекту партии „Единая Россия“ сопровождения бойцов не только в том случае, когда они оставляют воинскую службу по ранению или завершению контракта, но и тех ребят, которые приезжают сюда в краткосрочный отпуск. Просьба – подключиться к этой работе и постараться найти те формы заботы и услуг, которые необходимы этим бойцам. Времени на отпуск им выделяется не так много, надо и с родными пообщаться, и здоровье поправить, решить какие-то бытовые задачи. Под программой реабилитации понимаю и эту работу», — рассказал глава региона.

О применении современных управленческих практик в решении вопросов социальной политики региона главе области доложила министр труда и социального развития Елена Бахарева. В Новосибирской области сформирована эффективная, целостная система социального сопровождения граждан. За последние пять лет введено более 20 новых мер поддержки, а всего меры социальной поддержки получают около 970 тысяч жителей области. Оформить пособия становится проще благодаря цифровой трансформации и переводу их в электронный формат.

Министр здравоохранения Константин Хальзов доложил губернатору об участии системы здравоохранения в социально-экономическом развитии Новосибирской области. Модернизация первичного звена позволяет повысить доступность медицинской помощи. Так, в 2022 году каждый второй взрослый житель Новосибирской области прошел диспансеризацию или профилактические осмотры.

Министр образования Сергей Федорчук доложил главе региона о ключевых векторах развития образования в Новосибирской области, вызовах и эффективных решениях. Регион занимает первое место по количеству школьных технологических кружков, четвёртый год является лидером национальной технологической олимпиады, входит в тройку лидеров по результатам АгроНТИ.