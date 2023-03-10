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IT-сфера лидирует по приросту новых субъектов малого бизнеса

Фото IT-сфера лидирует по приросту новых субъектов малого бизнеса
Фото IT-сфера лидирует по приросту новых субъектов малого бизнеса

Фото: unsplash.com

По данным Сбера, сфера разработки компьютерного ПО и сопутствующих услуг стала лидером по приросту регистраций бизнеса в 2022 году: в этой нише появилось на 42% больше новых ИП и ООО, чем годом ранее. В топ-5 также вошли растениеводство и животноводство (36% год к году), операции с недвижимым имуществом (+4%), предоставление продуктов питания и напитков (+1%) и розничная торговля (+0,5%).

В абсолютном выражении самым популярным видом бизнеса, который предприниматели регистрировали в прошлом году, стала розничная торговля. Затем идут пассажирские и грузоперевозки, оптовая торговля, строительство и операции с недвижимостью, общепит, персональные услуги, торговля автомобилями и мотоциклами, а также их ремонт.

Наибольший прирост регистраций бизнеса в 2022 году отмечен в Краснодарском крае: количество новых ИП и ООО здесь увеличилось на 30% год к году. На втором месте Ханты-Мансийский АО — Югра (+19%), на третьем — Москва (+17%), на четвёртом — Ростовская область (+12%), на пятом — Алтайский край (+10%). Чтобы исключить эффект низкой базы, в рейтинг были включены субъекты РФ, где за год открылось более 1000 новых бизнесов.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и Микро бизнес» Сбербанка:

«В 2022 году россияне в возрасте от 18 до 35 лет составили 47% от общего числа тех, кто зарегистрировал бизнес. Наш банк поддерживает начинающих бизнесменов полезными и выгодными инструментами для старта своего дела. Так, наш бесплатный обучающий сервис «Бизнес-старт» помогает пройти все шаги, необходимые для запуска своего дела, включая регистрацию в ФНС и открытие расчётного счёта. А для предпринимателей, которые совсем недавно открыли свой бизнес, банк разработал специальный welcome-кредит — до 50 тыс. рублей с грейс-периодом 30 дней».

В ходе исследования банк проанализировал динамику регистраций 130 тыс. ИП и ООО через свой онлайн-сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта», созданный при участии дочерней компании «Деловая среда». Сервис позволяет подготовить и передать в ФНС России документы для регистрации индивидуальных предпринимателей (ИП) или обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем, а также открыть счёт без визита в банк.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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