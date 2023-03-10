«Когда говорят: «Зоя Владимировна, проходите на фонофорез», что-то в тебе умирает»: Зоя Яровицына из Новосибирска – о проблемах тридцатилетних в шоу «Женский стендап»

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Каждую неделю лучшие девушки-комики страны во главе с идейной руководительницей Ириной Мягковой превращают проблемы в остроумные шутки, и делают это прямо в эфире ТНТ.

В новом выпуске первой на сцену выйдет Маргарита Родина – любимый комик племянницы Ирины Мягковой (по крайней мере, так утверждает ведущая). Правда, девочка смотрит шоу без звука, но какая разница?! Маргарита поделится с публикой всеми болями мамы первоклассника, а также расскажет, почему ей трудно принять свой возраст.

У Инги Стоколяс тоже проблемы, но другого плана: у неё появился парень, с которым иногда бывает непросто.

Следом всех удивит сибирячка Зоя Яровицына: она перечислит достоинства, а не недостатки своего мужа. А во второй части монолога девушка пожалуется на сложности со здоровьем, с которыми все мы сталкиваемся после тридцати.

В то же время Варвара Щербакова познает радости жизни в гордом одиночестве, о чем и всем нам сообщит. Также комик объяснит, почему с возрастом сложнее строить отношения.

У Саши Муратовой с годами также появились трудности, особенно, когда приходится фотографироваться на документы. А Мария Маркова под занавес расскажет о том, какие опасности подстерегают нас на массаже, а также о психологической травме, полученной после посещения новогодней Ёлки.

Эти и другие смешные истории вы узнаете из нового выпуска шоу «Женский стендап» – 11 марта в 23:00 на телеканале ТНТ.