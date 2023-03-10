Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество культура

«Когда говорят: «Зоя Владимировна, проходите на фонофорез», что-то в тебе умирает»: Зоя Яровицына из Новосибирска – о проблемах тридцатилетних в шоу «Женский стендап»

Фото «Когда говорят: «Зоя Владимировна, проходите на фонофорез», что-то в тебе умирает»: Зоя Яровицына из Новосибирска – о проблемах тридцатилетних в шоу «Женский стендап»
Фото «Когда говорят: «Зоя Владимировна, проходите на фонофорез», что-то в тебе умирает»: Зоя Яровицына из Новосибирска – о проблемах тридцатилетних в шоу «Женский стендап»

Фото ТНТ

Каждую неделю лучшие девушки-комики страны во главе с идейной руководительницей Ириной Мягковой превращают проблемы в остроумные шутки, и делают это прямо в эфире ТНТ.

В новом выпуске первой на сцену выйдет Маргарита Родина – любимый комик племянницы Ирины Мягковой (по крайней мере, так утверждает ведущая). Правда, девочка смотрит шоу без звука, но какая разница?! Маргарита поделится с публикой всеми болями мамы первоклассника, а также расскажет, почему ей трудно принять свой возраст.

У Инги Стоколяс тоже проблемы, но другого плана: у неё появился парень, с которым иногда бывает непросто.

Следом всех удивит сибирячка Зоя Яровицына: она перечислит достоинства, а не недостатки своего мужа. А во второй части монолога девушка пожалуется на сложности со здоровьем, с которыми все мы сталкиваемся после тридцати.

В то же время Варвара Щербакова познает радости жизни в гордом одиночестве, о чем и всем нам сообщит. Также комик объяснит, почему с возрастом сложнее строить отношения.

У Саши Муратовой с годами также появились трудности, особенно, когда приходится фотографироваться на документы. А Мария Маркова под занавес расскажет о том, какие опасности подстерегают нас на массаже, а также о психологической травме, полученной после посещения новогодней Ёлки.

Эти и другие смешные истории вы узнаете из нового выпуска шоу «Женский стендап» – 11 марта в 23:00 на телеканале ТНТ.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10611
В Новосибирске цыгане устроили дебош в маршрутке №91
10333
Такое нельзя пропустить: Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» 15 апреля в Новосибирске
9571
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
8661
Директор школы в Верх-Туле прокомментировала гибель 14-летнего ребёнка под Новосибирском
8500
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО
7631
До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну
7369
В Новосибирске продавцы тюльпанов раскрыли реальные заработки на 8 Марта