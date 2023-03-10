Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскрыл причины разрушения Димитровского моста

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В Новосибирске мост «прохудился» из-за талых вод.

В Новосибирске разрушено 600 кв. м асфальтового покрытия на Димитровском мосту. По словам мэра города Анатолия Локтя, переправа нуждается в капитальном ремонте. Об этом он заявил в эфире радио «Городская волна».

Градоначальник считает, что мост «прохудился» под натиском осадков и талых вод. Вода проникает в асфальт и разрушает дорожное покрытие. В итоге Дмитровский мост постигла судьба моста Октябрьского, капитальный ремонт которого начался еще в августе прошлого года и обойдется бюджету в 2,2 млрд. рублей.

Чтобы как-то спасти ситуацию сейчас на Димитровском мосту дорожники проводят ямочный ремонт. Они зальют выбоины горячим асфальтом, но кардинально это проблему не решит. Разрушено 600 кв. метров полотна и площадь повреждений постоянно растет. Поэтому, по словам Локтя, в этом году необходимо разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт Димитровского моста.

Напомним, Дмитровский мост уже ремонтировали в июле прошлого года.