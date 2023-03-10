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Новосибирский трамвайный парк обновят в 2023 году

Фото Новосибирский трамвайный парк обновят в 2023 году
Фото Новосибирский трамвайный парк обновят в 2023 году

Фото: мэрия города Новосибирска

В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска» на средства городского бюджета планируется модернизировать десять трамвайных вагонов с длительным сроком эксплуатации.

По результатам конкурсных процедур МКП «ГЭТ» заключило договор с ООО «БКМ-Сибирь» на проведение модернизации десяти единиц трамвайных вагонов модели 71-605.

Фото Новосибирский трамвайный парк обновят в 2023 году 2

Во время модернизации на каждый вагон установят новый кузов, энергоэффективный электронный тяговый привод, капитально отремонтированные узлы и агрегаты, в том числе колесные пары и тяговые двигатели. Кроме того, в вагонах появится система видеонаблюдения и аудиоинформирования. В салоне предусмотрена установка шести электрических отопителей.

Фото Новосибирский трамвайный парк обновят в 2023 году 3

Стоимость одного модернизированного вагона составит 22,5 млн рублей.

Напоминаем, что в настоящее время в Новосибирске эксплуатируется 42 трамвайных вагона, модернизированных ООО «БКМ-Сибирь» в период с 2017 по 2022 год.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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