Новосибирский трамвайный парк обновят в 2023 году

Фото: мэрия города Новосибирска

В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска» на средства городского бюджета планируется модернизировать десять трамвайных вагонов с длительным сроком эксплуатации.

По результатам конкурсных процедур МКП «ГЭТ» заключило договор с ООО «БКМ-Сибирь» на проведение модернизации десяти единиц трамвайных вагонов модели 71-605.

Во время модернизации на каждый вагон установят новый кузов, энергоэффективный электронный тяговый привод, капитально отремонтированные узлы и агрегаты, в том числе колесные пары и тяговые двигатели. Кроме того, в вагонах появится система видеонаблюдения и аудиоинформирования. В салоне предусмотрена установка шести электрических отопителей.

Стоимость одного модернизированного вагона составит 22,5 млн рублей.

Напоминаем, что в настоящее время в Новосибирске эксплуатируется 42 трамвайных вагона, модернизированных ООО «БКМ-Сибирь» в период с 2017 по 2022 год.