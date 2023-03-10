Омский "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме со счетом 4:3

Фото из группы ХК "Сибирь" в "ВК"

В пятницу, 10 марта, "Сибирь" уступила победу «Авангарду» в овертайме со счётом 4:3. Это был уже пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции.

Омский «Авангард» в овертайме обыграл «Сибирь» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча на стадионе «Джи-Драйв Арена»10 марта закончилась со счётом 4:3.

Несмотря на напряженную борьбу, справиться с соперниками подопечным Маретемьянова не удалось.

Эта победа вывела омичей в полуфинал Восточной конференции КХЛ. Серия против «Сибири» завершилась со счетом 4:1.