Пора признаться: раскрыта реальная причина лишнего веса у женщин

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У лишнего веса и ожирения есть как явные, так и скрытые причины. Без медиков с ними разобраться сложно, а не зная причин со следствием бороться бесполезно.

Не обманывайте себя

Самое частое объяснение ожирения – гормональный сбой. Но это всего лишь отговорки и оправдание собственной лени, пояснила кандидат медицинских наук врач-эндокринолог Ольга Деревянко. По её словам, лишь 3–5% случаев лишнего веса связаны с гормонами. И это уже статистика, а не домыслы.

Хорошо стали жить

На самом деле основной причиной скопления жировой ткани в организме является банальный профицит калорий, когда люди потребляют больше, чем тратят. По единодушному мнению врачей и фитнес-тренеров, современным людям слишком доступна еда, а вот движения катастрофически не хватает (многие стремятся ездить на лифте и парковаться максимально близко к подъезду). Комфортный и малоподвижный образ жизни провоцирует ожирение даже в здоровом организме.

Нашим предкам были неведомы подобные проблемы. Чтобы поесть, они отправлялись на физически сложную охоту, а потом ещё долго варили мясо на костре. Поговорка «не потопаешь, не полопаешь» пришла к нам от пещерных пращуров.

Офисный перекус

Ещё одна очень актуальная и неочевидная причина ожирения – постоянные перекусы. Как правило им подвержены офисные работники. Некоторые из них имеют на своем рабочем месте даже тайники с вредной для фигуры едой. Как рассказали они в ходе опроса, причинами частых перекусов на работе становятся усталость, стресс или просто скука.

Результаты опроса на этот счет опубликовал The Daily Mail. Согласно собранным данным, за один рабочий год сотрудник одного офиса съедает в среднем 135 пакетиков чипсов, 100 штук печенья, 90 кусков торта, 90 пакетиков сладостей, 45 пончиков, 45 пакетиков орехов и 45 пакетиков сладких сухофруктов.

Если учесть, что всё это запивается литрами сладкого кофе с молоком, газировкой и энергетиками, то удивляться уже ничему не приходится.

Всё просто!

Медики нашли простой способ избавиться от жира – глобально изменить образ жизни раз и навсегда. Современные диетологи и нутрициологи с удовольствием помогут подобрать план сбалансированного питания (не путайте с диетой). Нужно лишь понимать, что этого плана придётся придерживаться всю жизнь, поэтому он должен быть максимально удобным. А начать путь к стройному и здоровому телу стоит с визита к врачу, который поможет установить истинную причину ожирения.