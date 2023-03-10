Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Россияне 8 Марта на четверть увеличили траты на конфеты и шоколад

Фото Россияне 8 Марта на четверть увеличили траты на конфеты и шоколад
Фото Россияне 8 Марта на четверть увеличили траты на конфеты и шоколад

Фото: unsplash.com

В Международный женский день россияне покупали цветы на четверть реже, чем год назад, но на 23% увеличили траты на конфеты и шоколад. Об этом свидетельствует статистика аналитического сервиса Продажи.рф (Первый ОФД).

По данным сервиса, в торговых точках, обслуживаемых Первым ОФД, 8 Марта поздравляющие купили 375 тыс. букетов — на 28% меньше, чем в этот день год назад. Количество чеков снизилось на 20%, до 139 тыс. При этом общий объем трат на эти цели остался на уровне прошлого года — 133 млн рублей. Средний чек вырос на четверть и достиг 960 рублей.

Траты на шоколад и конфеты в праздничный день выросли на 23% год к году и составили 184 млн рублей, хотя количество покупок сохранилось на уровне прошлого года. Это объясняется ростом среднего чека на четверть к прошлому году — до 218 рублей.

«К 8 Марта стоимость цветов и сладостей традиционно возрастает. Однако в абсолютном выражении средняя сумма для классического подарка — букета цветов и упаковки конфет или шоколада — остается невысокой, несмотря на увеличение цен: покупатели выбирают небольшие букетики тюльпанов и подарочные коробки по спецпредложениям от магазинов. В этом году в день праздника мы фиксируем снижение числа покупок, так как россияне стали экономить на подарках, однако в предпраздничную неделю снижение к предыдущему году было вдвое меньшим, а траты на цветы и сладости выросли на 12% и 18% соответственно», — комментирует Татьяна Гребенкина, старший аналитик Первого ОФД.

Напомним, по данным опроса ВТБ, россияне в этом году готовились направить на покупку подарков к 8 марта в среднем 5,2 тыс. рублей. Каждый пятый планировал сократить число адресатов для подарков, еще 15% опрошенных собирались отказаться от покупки цветов в пользу более бюджетных или практичных подарков, а 11% — вместо дорогих поздравлений вручить цветы и сувениры.

В целом половина респондентов (47%) собиралась сохранить объем расходов на уровне прошлого года. Еще четверть планировала сократить траты, 15% респондентов готовы были немного увеличить предпраздничные расходы.

В число самых популярных подарков к 8 Марта вошли цветы (72%), подарки для красоты — косметика, парфюмерия и украшения (61%), а также сладости и вкусные презенты (41%).

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Диана Джафарова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10575
В Новосибирске цыгане устроили дебош в маршрутке №91
10205
Такое нельзя пропустить: Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» 15 апреля в Новосибирске
9538
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
8626
Директор школы в Верх-Туле прокомментировала гибель 14-летнего ребёнка под Новосибирском
7614
До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну
6566
В Новосибирске продавцы тюльпанов раскрыли реальные заработки на 8 Марта
6058
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО