Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Рост погрузки нефтегрузов на железной дороге в Новосибирской области в феврале превысил 20%

Фото Рост погрузки нефтегрузов на железной дороге в Новосибирской области в феврале превысил 20%
Фото Рост погрузки нефтегрузов на железной дороге в Новосибирской области в феврале превысил 20%

Фото: Густаво Зырянов

В феврале 2023 года погрузка нефтегрузов на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области превысила 114 тыс. тонн, что на 22,2% выше показателя февраля прошлого года.

В январе – феврале текущего года объем погрузки нефтегрузов составил 223,7 тыс. тонн, что на 9,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Всего в регионе в феврале 2023 года погружено свыше 2,1 млн тонн различных грузов, что на 9% больше, чем в феврале прошлого года.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Диана Джафарова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10641
В Новосибирске цыгане устроили дебош в маршрутке №91
10386
Такое нельзя пропустить: Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» 15 апреля в Новосибирске
10308
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО
9605
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
8682
Директор школы в Верх-Туле прокомментировала гибель 14-летнего ребёнка под Новосибирском
7646
До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну
7602
В Новосибирске продавцы тюльпанов раскрыли реальные заработки на 8 Марта