Рост погрузки нефтегрузов на железной дороге в Новосибирской области в феврале превысил 20%

Фото: Густаво Зырянов

В феврале 2023 года погрузка нефтегрузов на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области превысила 114 тыс. тонн, что на 22,2% выше показателя февраля прошлого года.

В январе – феврале текущего года объем погрузки нефтегрузов составил 223,7 тыс. тонн, что на 9,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Всего в регионе в феврале 2023 года погружено свыше 2,1 млн тонн различных грузов, что на 9% больше, чем в феврале прошлого года.