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Сотрудники полиции составили рейтинг районов Новосибирска по числу квартирных краж

Фото Сотрудники полиции составили рейтинг районов Новосибирска по числу квартирных краж
Фото Сотрудники полиции составили рейтинг районов Новосибирска по числу квартирных краж

Pixabay.com

Чаще всего в прошлом году грабили квартиры в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах Новосибирска.

В Новосибирске в прошлом год значительно меньше воровали. Во всяком случае это касается квартирных краж. Так, в 2022 году в Новосибирске было совершено 208 краж (292 — в 2021 году), а в области — 566 (670- в 2021 году). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Однако в сибирской столице есть районы, которые по какой-то причине особенно привлекают грабителей. По данным правоохранительных органов, больше всего квартир — 33 — в прошлом году было ограблено в Кировском районе Новосибирска. Здесь же было зафиксировано и наибольшее число преступлений, связанных с наркотиками. Еще 30 квартир жулики «бомбанули» в Ленинском районе и 28 — в Октябрьском. Все три района считаются одними из самых густонаселенных районами города.

В Первомайском районе от рук грабителей пострадали 27 квартир, в Заельцовском — 22, в Советском и Калининском — по 21, в Дзержинском — 14, в Центральном — 9, в Железнодорожном районе — 3 квартиры.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске пошел под суд мужчина, который вовлек двух подростков в ограбление магазина на 1 млн. рублей.

 

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