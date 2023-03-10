Сотрудники полиции составили рейтинг районов Новосибирска по числу квартирных краж

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Чаще всего в прошлом году грабили квартиры в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах Новосибирска.

В Новосибирске в прошлом год значительно меньше воровали. Во всяком случае это касается квартирных краж. Так, в 2022 году в Новосибирске было совершено 208 краж (292 — в 2021 году), а в области — 566 (670- в 2021 году). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Однако в сибирской столице есть районы, которые по какой-то причине особенно привлекают грабителей. По данным правоохранительных органов, больше всего квартир — 33 — в прошлом году было ограблено в Кировском районе Новосибирска. Здесь же было зафиксировано и наибольшее число преступлений, связанных с наркотиками. Еще 30 квартир жулики «бомбанули» в Ленинском районе и 28 — в Октябрьском. Все три района считаются одними из самых густонаселенных районами города.

В Первомайском районе от рук грабителей пострадали 27 квартир, в Заельцовском — 22, в Советском и Калининском — по 21, в Дзержинском — 14, в Центральном — 9, в Железнодорожном районе — 3 квартиры.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске пошел под суд мужчина, который вовлек двух подростков в ограбление магазина на 1 млн. рублей.