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общество

Срочно уберите из спальни: назван предмет, который медленно убивает личную жизнь

Фото Срочно уберите из спальни: назван предмет, который медленно убивает личную жизнь
Фото Срочно уберите из спальни: назван предмет, который медленно убивает личную жизнь

Pixabay.com

Убить любовь могут как сами влюблённые, так и предметы их окружающие, но сделают они это незаметно, предупредили российские эксперты в области парапсихологии и эзотерики.

Тихие убийцы отношений

Самые неочевидные причины разлада отношений в паре кроются в окружающей обстановке. Чаще всего они расположены в непосредственной близости от брачного ложе, обращает внимание на нюансы быта семейных пар парапсихолог и основатель Центра альтернативной психологии Ирина Балантай. По её экспертным наблюдениям за влюблёнными парами, в спальне которых долгое время находились некоторые предметы, партнёры начинали необоснованно конфликтовать и в итоге расставались.

ЗЕРКАЛО

Фото Срочно уберите из спальни: назван предмет, который медленно убивает личную жизнь 2

Модным зеркальным шкафам-купе в спальне влюблённых людей не место, ведь зеркальные поверхности могут негативно отражаться на чувствах и отношениях партнеров, уверены эзотерики.

АКВАРИУМ

Фото Срочно уберите из спальни: назван предмет, который медленно убивает личную жизнь 3

Каким бы красивым не был этот символ материального богатства и стихии воды, в спальне его лучше не устанавливать — согласно учению фэншуй, это плохо отразится на здоровье супругов.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Фото Срочно уберите из спальни: назван предмет, который медленно убивает личную жизнь 4

Да, телевизор долой из спальни! Он напрочь убивает романтику в отношениях и, к тому же, как все электроприборы, генерирует электромагнитное поле, которое может привести к головным болям и другим проблемам.

ВЕЩИ ПОД КРОВАТЬЮ

Они загораживают пространство для движения тонких энергий, которое циркулирует и через супругов в том числе.

ФОТО РОДИТЕЛЕЙ

Неожиданно, но факт — их молчаливое присутствие при интимной близости, как минимум, странно. Тоже относится и к фото детей — ощущение, что за вами наблюдают близкие, неприятно и не дает полностью расслабиться, поясняют семейные психологи. Знатоки учения фэншуй рекомендуют заменить фото близких на изображение пионов – оно считается источником радости и покоя, что крайне полезно для человеческого мозга.

Фото Срочно уберите из спальни: назван предмет, который медленно убивает личную жизнь 5

ДЕВЧОНОЧЬИ АТРИБУТЫ

Плюшевые игрушки, бантики и прочая атрибутика добрачной жизни отсылает пару к подростковому незрелому инфантилизму. Сексологи рекомендуют заменить их на соблазнительные и взрослые игрушки.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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