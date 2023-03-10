В мозгу годовалого ребенка обнаружили нерожденного близнеца

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Врачи из Китая сделали рентген черепа годовалому ребенку и обнаружили внутри мозга недоразвитый плод.

Китайские медики сделали рентген черепа годовалой девочке, которая отставала в развитии, а ее голова была необычайно большого размера. Специалисты обнаружили внутри мозга малышки недоразвитый плод, пишет RuNews24.ru.

Врачи выяснили, что это нерожденный близнец. Такое явление также называют близнецом-паразитом. Зародыши внутриутробно соединяются, но продолжает развиваться только один из них. Однако неразвитый близнец крайне редко обнаруживается в мозге.

Было принято решение удалить паразитического близнеца. Медики вырезали плод около 10 сантиметров в длину с начальным образованием рук и кистей, а также зачатками позвоночника.

Подобный случай произошел в 1982 году, тогда в голове у шестинедельного ребенка был обнаружен 14-сантиметровый плод. После операции ребенок выжил.

Напомним, жительница Бурятии 17 лет носила в желудке забытый врачами зонд.