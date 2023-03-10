В Новосибирске модернизируют 10 трамваев за 220 млн рублей

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
В течение 2023 года в Новосибирске модернизируют 10 трамваев.
В Новосибирске в 2023 году модернизируют 10 трамваев, на эти цели потратят около 220 млн рублей. Стоимость одного вагона — 22,5 млн рублей, сообщили в мэрии Новосибирска.
Договор заключили с компанией ООО «БКМ-Сибирь». Модернизация включает в себя обновление кузова, установку электронного тягового привода, а также капремонт узлов и агрегатов.
Обновлённые трамваи также оснастят системой видеонаблюдения и аудиоинформирования. В салонах появятся электрические отопители. Отметим, что в Новосибирске уже работают 32 трамвая, модернизацию которых провела ООО «БКМ-Сибирь».
Как ранее писал Сиб.фм, износ трамваев в Новосибирске достиг 78% в 2022 году.
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