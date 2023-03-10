В Новосибирске назвали лучше породы собак для семей с детьми

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В Новосибирске кинолог Кравцова назвала топ-5 собак для семей с детьми.

В Новосибирске кинолог Катерина Кравцова назвала лучшие породы собак для семей с детьми. Об этом пишет МК-Новосибирск.

Специалист рассказала, что заводить щенка семье с ребёнком до пяти лет не стоит, так как за собакой нужен уход и забота, как за собственным ребенком.

«Дети до 5 лет – исследователи. Не самый подходящий возраст для появления питомца. Резкие сжимания, шлепки, укусы и облизывания собаке обеспечены. Это может быть опасно как для ребенка, так и для щенка», — объяснила кинолог.

Если ребенок старше 5 лет, то можно завести следующие породы собак:

Брюссельский гриффон





Как отметила Кравцова, брюссельский гриффон хорошо ладит с детьми и не проявляет агрессию.

«Они хорошо себя чувствуют в квартирах, послушны и хорошо обучаемы. В детстве могут показаться неуправляемыми, но их характер легко корректировать. Но покупать тем, кому некогда заниматься воспитанием питомца, не рекомендую», — сообщила она.

Вельш корги пемброк





Еще одна порода, которую можно заводить в семью с детьми. Это умные собаки, которые легко поддаются дрессировке, любят компанию, но их не стоит оставлять одних надолго.

Кавалер Кинг Чарльз спаниель





Собаки этой породы не ищут среди семья хозяина, она ко всем относятся одинаково.

«Очень терпеливы, спокойно отнесутся к повышенному вниманию детей, с радостью принимают участие в подвижных играх», — пояснила эксперт.

Помимо этого, собаки хорошо поддаются дрессировке.

Пудель





Кинолог описала этих собак как подвижных. Они очень легко идут на контакт с человеком.

«Пудели любят детей и с удовольствием станут с ними играть, не проявляют агрессию, с удовольствием отзываются на ласку и одобрение, преданы. Таких собак легко дрессировать и можно подарить даже самому любознательному ребёнку», — уточнила Кравцова.

Шелти





Данная порода очень энергична, дружелюбна и ласкова. Также не проявляют агрессии, особенно к детям. Кинолог рассказала, что если человек, в том числе ребёнок, не настроен играть, то собака лезть не будет, но если хозяева готовы поиграть, с радостью примет предложение.

Как ранее писал Сиб.фм, названы породы чувствительных к жаре собак.