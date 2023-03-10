Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске назвали сроки начала весеннего призыва

Фото В Новосибирске назвали сроки начала весеннего призыва
Фото В Новосибирске назвали сроки начала весеннего призыва

Фото: Сиб.фм

В конце марта в Новосибирске завершится обсуждение вопросов призывной кампании.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал проект постановления о весеннем призыве в армию. Документ опубликовали на сайте электронной демократии. До 23 марта в регионе пройдут обсуждения вопросов призывной кампании.

Медкомиссии для отбора призывников начнут работать 1 апреля, сказано в проекте постановления. Военный комиссариат Новосибирской области будет работать совместно с Министерством физической культуры и спорта, Министерством внутренних дел региона и Министерством культуры региона.

Информация о старте весеннего призыва также появилась на сатйе Объясняем.рф — он продлится с 1 апреля по 15 июля. Службе в армии подлежат молодые люди от 18 до 27 лет.

Напомним, ранее Шойгу предложил увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10611
В Новосибирске цыгане устроили дебош в маршрутке №91
10333
Такое нельзя пропустить: Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» 15 апреля в Новосибирске
9571
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
8661
Директор школы в Верх-Туле прокомментировала гибель 14-летнего ребёнка под Новосибирском
8500
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО
7631
До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну
7369
В Новосибирске продавцы тюльпанов раскрыли реальные заработки на 8 Марта