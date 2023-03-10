В Новосибирске назвали сроки начала весеннего призыва

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В конце марта в Новосибирске завершится обсуждение вопросов призывной кампании.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал проект постановления о весеннем призыве в армию. Документ опубликовали на сайте электронной демократии. До 23 марта в регионе пройдут обсуждения вопросов призывной кампании.

Медкомиссии для отбора призывников начнут работать 1 апреля, сказано в проекте постановления. Военный комиссариат Новосибирской области будет работать совместно с Министерством физической культуры и спорта, Министерством внутренних дел региона и Министерством культуры региона.

Информация о старте весеннего призыва также появилась на сатйе Объясняем.рф — он продлится с 1 апреля по 15 июля. Службе в армии подлежат молодые люди от 18 до 27 лет.

Напомним, ранее Шойгу предложил увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года.