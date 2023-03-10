В Новосибирске прокуратура начала проверку после обрушения потолка в квартире на Калинина

Фото: Прокуратура Новосибирской области

В Заельцовском районе Новосибирска в квартире обрушился потолок.

Прокуратура начала проверку после обрушения потолка в квартире дома №75 по улице Калинина. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Ранее прокуратурой района проверкой выявлены нарушения требований законодательства о необходимости обследования указанного дома в целях инициирования органами местного самоуправления вопроса признания его аварийным. В связи с выявленными нарушениями законодательства 03.03.2023 прокурором района главе Центрального округа внесено представление об их устранении», — уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

Ведомство взяло проверку на свой контроль.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в конце прошлого года в Новосибирске обвалился потолок в квартире, в которой живёт ребёнок инвалид. Инцидент произошёл в доме №40 на улице Лобова. Предварительно, частичное разрушение потолка произошло из-за плохого состояния крыши.

Напомним, ранее в Новосибирске затопило пять квартир из-за порыва трубы.