В Новосибирске «Сибирский гигант» экс-депутата Манцурова заплатит 128 млн своему бывшему учредителю

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В крупной компании Новосибирска раскололся совет учредителей.

Арбитражный суд Новосибирска постановил взыскать 128 млн. рублей с компании холдинга «Сибирский гигант» в пользу бизнесмена Андрея Кузнецова.

Кузнецов ранее был соучредителем ООО «Гигант-4» и владел 47,15% уставного капитала компании. Однако после того, как он вышел из состава учредителей, ему выплатили только 48 млн. рублей, хотя сам предприниматель полагал, что фирма должна ему 313 млн., поэтому он обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд.

Правда, и через суд ожидаемой суммы он не получил. На основании данных независимой экспертизы Арбитражный суд только частично удовлетворил иск Кузнецова и постановил взыскать в его пользу 128,5 млн. рублей. Учитывая сумму, полученную ранее, по мнению, суда доля Кузнецова в уставном капитале составляет 177,2 млн. рублей. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Напомним, ранее сообщалось, что Арбитражный суд назначит внешнего управляющего в компанию «Экология-Новосибирск».