В Новосибирске задержали диверсанта, поджегшего центр гумпомощи бойцам СВО

«НА ОБЬГЭСЕ (НОВОСИБИРСК)»

Поджегший центр гумпомощи в Новосибирске диверсант оказался красноярским националистом.

В Новосибирске задержали подозреваемого в нападении на центр сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО и попытке поджога. Им оказался 23-летний красноярский рецидивист Павел Олейников. Об этом сообщает издание «МК на Алтае» со ссылкой на телеграмм-канал SHOT.

В прошлом Олейников уже был судим за грабеж и насилие. Также, судя по наколкам на его теле в виде свастики, черепов и т.п. и постам в соцсетях, преступник был ярым националистом.

Диверсант приехал из Красноярска и в Новосибирске арендовал квартиру. По данным оперативников, в ночь на 6 марта он разбил окно в МУП «Активный город» и бросил внутрь подожженную тряпку. Благодаря охранникам здания, которые быстро потушили пламя, серьезного ущерба удалось избежать.

Напомним, преступник целенаправленно хотел сжечь музейную комнату, в которой принимают гумпомощь для бойцов СВО и плетут маскировочные сети. Однако осуществить свой замысел ему не удалось. В результате поджога было разбито пластиковое окно и обгорел стол. Больше ничего не пострадало. По данным паблика «На ОбьГЭСе (Новосибирск), это была уже вторая попытка поджога ресурсного центра.

Напомним, ранее сообщалось, что пьяный мужчина с топором поджег собственный дом в Новосибирске.