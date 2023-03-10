В Новосибирской области более 1500 дольщиков получат квартиры после сдачи в эксплуатацию долгостроев

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Проблемы дольщиков 32 долгостроев Новосибирской области будут решены благодаря софинансированию «Фонда развития территорий».

В Правительстве Новосибирской области утвердили бюджет на решение проблемы долгостроев на 2021-2023 годы в размере 1,5 млрд. рублей. Еще 5,4 млрд. рублей выделит ППК «Фонд» .

По словам министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, Наблюдательный совет федерального «Фонда развития территорий» намерен решить проблемы 32 долгостроев региона. Практически все дольщики 24 домов, а это более 2000 человек, уже получили компенсационные выплаты, общая сумма которых превысила 4,8 млрд. рублей. А дольщики оставшихся 8 домов смогут получить свое жилье, когда они будут сданы в эксплуатацию.

Из них на 5 домах ( №№ 11, 12, 13 микрорайона «Закаменский», доме №6 по ул. Вилюйская, 5 и доме № 12 в р.п. Краснообск) уже активно идет строительство. По дому №2, 378/1 стр., по ул. Дуси Ковальчук заключен договор на проектно-изыскательские работы. По дому № 5 по ул. Вилюйская объявлен конкурс по определению подрядчика, который завершит строительство.

Долгострой по ул. Калинина, 18 в г. Обь был введен в эксплуатацию в 2022 году. В ближайшее время будет сдан дом № 12 в микрорайоне «Закаменский».



После завершения строительства этих 8 объектов свои квартиры получат более 1,5 тысяч дольщиков региона.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске сдали в эксплуатацию долгострой на улице Родниковой.