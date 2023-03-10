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общество

В Новосибирской области до конца года появятся еще 5 кабинетов отказа от курения

Фото В Новосибирской области до конца года появятся еще 5 кабинетов отказа от курения
Фото В Новосибирской области до конца года появятся еще 5 кабинетов отказа от курения

Pixabay.com

Всего в Новосибирской области планируют открыть 60 кабинетов отказа от курения.

В Новосибирской области на сегодняшний день на базе кабинетов и отделений профилактики поликлиник, центров здоровья работают 37 кабинетов отказа от курения, которые ежемесячно посещают порядка 10-15 человек. В основном, их посетителями становятся курящие подростки, которых приводят в больницу родители. Об это сообщает пресс-служба регионального минздрава.

До конца года в рамках реализации нацпроекта «Демография», такие кабинеты появятся в Линевской, Краснозерской, Купинской, Мошковской и Ордынской больницах.

Всего в рамках нацпроекта в Новосибирской области будет открыто 60 кабинетов отказа от курения.

По словам главного врача наркодиспансера Ольги Кормилиной, в кабинете отказа от курения курильщик может анонимно получить бесплатную медицинскую помощь. В среднем, курс лечения занимает от трех месяцев до полугода. Врачи оценивают состояние здоровья курильщика, выясняют, какой ущерб ему нанес табак и подбирают индивидуальный метод избавления от никотиновой зависимости.

По данным статистики, курение является фактором риска в 6 из 8 основных причин смерти в мире: ишемической болезни сердца, нарушений мозгового кровообращения, инфекции нижних дыхательных путей, хронической обструктивной болезни легких, туберкулеза, рака.

Напомним, ранее в Новосибирске назвали районы-лидеры по числу штрафов за курение.

 

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