Вопрос безопасности детей в новосибирских школах обсудили на заседании рабочей группы

Фото: Светлана Малахова

9 марта состоялось третье выездное заседание рабочей группы по разработке мероприятий для создания безопасных условий в образовательных организациях Новосибирска. Члены комиссии посетили три учебных заведения Кировского района: лицей № 176, лицей информационных технологий и школу № 170.

Обеспечение безопасных условий обучения в школах — комплексная задача. Решать её необходимо с учётом всех существующих факторов и проблем. Для этого после встреч с руководителями образовательных учреждений и жителями округа по инициативе депутата Совета депутатов города Новосибирска Александра Бестужева создали рабочую группу.

Её участники на заседании определили важнейшие меры по обеспечению безопасности детей. К ним относятся: обучение правилам поведения в опасной ситуации, установка системы голосового оповещения и видеонаблюдения, информирование жителей ближайших домов в случае эвакуации, повышение уровня профессиональной подготовки охраны. Ключевыми вопросами заседания оказались техническое оснащение школ и навыки безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций.

Как отмечает преподаватель ОБЖ лицея № 176 Иван Вечканов, в стрессовой ситуации теоретические знания забываются, поэтому важно акцентировать внимание на практической подготовке школьников и педагогов. В учебном заведении уже проводили учебный семинар с руководителем военно-патриотического клуба «Дорогами победы». Однако, добавил педагог, пока ученики слабо вовлечены в процесс дополнительного образования.

Представители рабочей группы отметили, что важно проводить занятия с профессионалами, моделируя чрезвычайные ситуации. Именно работа со специалистами и действия в условиях, приближенным к реальным, помогут учащимся и учителям закрепить навыки безопасного поведения и довести их до автоматизма. Участники заседания согласились, что необходимо организовать процесс обучения таким образом, чтобы он был интересен всем без исключения.

По итогам предыдущих заседаний парламентарии составили анкетные опросы, которые направили в учебные учреждения, чтобы выявить актуальные проблемы. Получение обратной связи от руководителей и работников школ участники встречи считают залогом эффективного взаимодействия.

«Ключевой проблемой остаётся работа с частными охранными предприятиями. Мы взаимодействуем уже с третьим предприятием, так как предыдущие не учитывали наши пожелания относительно обеспечения высокого уровня безопасности. Со своей стороны, мы, конечно, делаем всё возможное: расширяем систему видеонаблюдения, полностью ограждаем территорию школы», — заявила директор лицея № 176 Марина Корнева.

Депутат Александр Бестужев заключил, что вопрос безопасности детей должен быть первостепенным.

«С нашей стороны мы предпримем все необходимые меры и возьмём ситуацию под личный контроль», — подвёл он итог встречи.