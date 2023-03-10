Житель Новосибирской области сообщил о волке рядом с селом Толмачево

Фото: группа «Город Обь Онлайн»

Минприроды опровергло наличие волков рядом с Толмачево под Новосибирском.

В Новосибирской области около села Толмачево местные жители видели животное, которое приняли за волка. Очевидцы поделились фотографиями в группе «Город Обь Онлайн» Вконтакте.

«Он искал себе пропитание на свалке рядом с Геодезией. При встрече с людьми дикое животное неспешно скрылось», — пишет автор публикации.

В комментариях отметили, что волков отличает более длинный хвост, а представленный на фото зверь может быть собакой породы чехословацкий влчак или волкособ.

Догадки комментаторов подтвердили и в Министерстве природы Новосибирской области. По данным Минприроды, около села Толмачево волки не обитают, зато водится множество бродячих собак. Об этом сообщает НГС.

Ранее в Новосибирской области сообщали о стае волков, которая подходит близко к селу Чёрный Мыс. Глава местного сельсовета порекомендовал жителям не покидать дома в тёмное время суток и не выходить за пределы населённого пункта. Однако, когда прибыл охотинспектор, он не нашел волчьих следов.