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В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих детей в Ордынском районе

Фото В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих детей в Ордынском районе
Фото В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих детей в Ордынском районе

Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирской области двое детей погибли в огне, оставшись без присмотра.

В Новосибирской области Ордынский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по НСО возбудил уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным следствия, сегодня днем, 11 марта, в п. Пролетарский Ордынского района загорелась одна из квартир в кирпичном двухквартирном доме. В пожаре погибли девочка 8 лет и мальчик 3 лет.

По предварительным данным, дети были оставлены дома одни, без присмотра.

Сейчас следователи и сотрудники МЧС находятся на месте происшествия и изымают
предметы и образцы веществ, по которым будет назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления причины пожара.

Также уже назначена судебная экспертиза для установления причин смерти детей. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что двое детей погибли сегодня во время пожара в Новосибирской области.

 

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