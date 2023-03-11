Начнется с 10 марта: для мобилизованных на СВО сделали важное объявление

Фото Густаво Зырянова/ Сиб.фм

Информация касается важного пункта Президентского Указа о частичной мобилизации в России о размере денежного содержания резервистов.

Согласно небезызвестному Указу Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», ежемесячное пособие военнослужащих, принимающих участие в Специальной военной операции на Украине, составляет минимум 195 тысяч рублей, но зависит от звания бойца.

Выплата за предыдущий месяц происходят с 10-го по 20-ое число каждого следующего месяца. Соответственно, уже с 10 марта 2023 года граждане начнут получать денежное довольствие за истекший февраль.

Сибиряки поехали в отпуска

Согласно всё тому же Президентскому Указу за номером 647, каждый военнослужащий имеет право на краткосрочный отпуск (14 дней). Первые мобилизованные сибиряки уже прибывают из зоны проведения спецоперации домой на отдых.

Так, одним из первых прибывших на побывку стал житель села Усть-Тарка Сергей Шароватов. Встречали его земляки торжественно – военнослужащий в составе автоколонны проехал по райцентру и под аплодисменты вернулся домой c войны. Также Сергей выступил 24 февраля 2023 года на митинге в честь годовщины с начала СВО. Кроме того, ему посчастливилось отметить свой день рождения в кругу родных и близких (боец родился 23 февраля).

Ходят слухи по дворам

Слухи и заявления иностранных агентов о старте второй волны мобилизации в России с 10 марта 2023 года опроверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В ответ на фейковую новость американской телекомпании CNN о том, что скоро в России наступит следующая волна мобилизации, в том числе для тех, кому за 40 лет, представитель Кремля заявил: «Действие президентского указа о мобилизации не прекращено, хотя призыв военнослужащих запаса завершился. Это связано с исполнением обязанностей военнослужащими и так далее. В этой части указ продолжает работать».

Песков также отметил, что приказ содержит не только норму о призыве мобилизованных в определенном количестве, но и нормы их дальнейшего пребывания на службе. Соответственно, отменен он будет новым Указом, когда СВО закончится.