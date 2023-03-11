Центр по набору в ЧВК "Вагнер" открылся в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Информация о том, что в Новосибирске будут вербовать бойцов для ЧВК "Вагнер", появилась в соцсетях.
Информацию в социальных сетях распространил сам глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он заявил, что набирать профессиональных военных будут в 42 областных центрах России. Кроме Новосибирска в этот список входят Иркутск, Омск, Красноярск и Барнаул.
В Новосибирске штаб-квартира ЧВК "Вагнер" откроется в Железнодорожном районе. К новобранцам будут предъявляться прежде всего требования по физическим данным.
Напомним, Сиб.фм писал уже о десятках ушедших в ЧВК "Вагнер" из новосибирских колоний. Чаще всего сообщалось о погибших военных в штурмовых группах.
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