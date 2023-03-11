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В клинической больнице «РЖД-Медицина» в Новосибирске запущен новый аппарат МРТ, за год поступило более 100 единиц новой медтехники

Фото В клинической больнице «РЖД-Медицина» в Новосибирске запущен новый аппарат МРТ, за год поступило более 100 единиц новой медтехники
Фото В клинической больнице «РЖД-Медицина» в Новосибирске запущен новый аппарат МРТ, за год поступило более 100 единиц новой медтехники

Фото пресс-службы РЖД

В пятницу, 10 марта, в ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Новосибирск» начал работу новый магнитно-резонансный томограф (МРТ) с широким диагностическим потенциалом. Участие в открытии нового оборудования приняли начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Александр Грицай отметил, что в 2022 году в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» на оснащение больницы современным оборудованием было направлено около 443 млн рублей. В том числе на приобретение нового аппарата МРТ, который сделает оказываемые пациентам услуги доступнее.

По словам главы региона Андрея Травникова, клиническая железнодорожная больница выполняет значимую функцию в обеспечении эффективной работы системы здравоохранения в Новосибирске и в регионе в целом.

Первые исследования с помощью нового оборудования проведены в феврале 2023 года. Сегодня с помощью аппарата можно сканировать центральную нервную и опорно-двигательную системы с расширенными техническими возможностями, а также визуализировать полученные результаты и проводить бесконтрастную ангиографию любой анатомической области.

Фото В клинической больнице «РЖД-Медицина» в Новосибирске запущен новый аппарат МРТ, за год поступило более 100 единиц новой медтехники 2

Александр Грицай и Андрей Травников также оценили оснащенность медучреждения другим новым оборудованием. Помимо аппарата МРТ сюда в течение 2022 года поступило еще порядка 110 единиц новой медицинской техники, в том числе наркозно-дыхательные аппараты, системы искусственной вентиляции легких, системы мониторинга физиологических показателей, ультразвуковые диагностические системы, стационарные и передвижной цифровые рентгеновские аппараты и прочее.

К 2023 году население, обслуживаемое Клинической больницей «РЖД-Медицина» в Новосибирске составляет около 26 тысяч человек, в том числе 18,1 тысяч человек обслуживаются в амбулаторно-поликлинических учреждениях в рамках территориальной программы государственных гарантий (ОМС).

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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