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экономика

В Новосибирске экономист Игорь Богер рассказал, стоит ли копить деньги в юанях

Фото В Новосибирске экономист Игорь Богер рассказал, стоит ли копить деньги в юанях
Фото В Новосибирске экономист Игорь Богер рассказал, стоит ли копить деньги в юанях

Pixabay.com

В Новосибирске юань стал самой популярной валютой.

Спрос на валюту Китая растет в России и Новосибирск не исключение. Юанем сейчас активно заменяют доллар и евро.

По мнению доктора экономических наук Игоря Богера, в условиях санкционного давления юани представляются отличной, если не единственной альтернативой доллару и евро, а также рублевым сбережениям. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Правда, по мнению Игоря Богера, для сбережений до 1,5 млн. рублей все же оптимальным вариантом остается рублевый вклад, учитывая государственное страхование. В случае превышения этой суммы уже можно рассматривать разные инвестиционные варианты.

При этом, по словам эксперта, нужно помнить, что китайский юань никогда не был по-настоящему рыночной валютой, потому что власти КНР долгое время намеренно сдерживали его курс. По этой причине мировой практике накопление средств в юанях не свойственно. Но для России в современных условиях это весьма неплохой вариант. Правда, разница при покупке и продаже юаней через обменник весьма значительна.

Напомним, ранее сообщалось о том, как китайский юань помогает сохранить и преумножить.

 

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